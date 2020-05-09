نائب بالحكمة: فرص نجاح الحكومة صعبة


نائب بالحكمة: فرص نجاح الحكومة صعبة
2020/05/09 | 10:36 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

رأى النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، السبت، أن فرص نجاح الحكومة الحالية صعبة نظرا للتحديات الجسيمة ا...

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