نائب بالحكمة: فرص نجاح الحكومة صعبة

2020/05/09 | 10:36 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

رأى النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، السبت، أن فرص نجاح الحكومة الحالية صعبة نظرا للتحديات الجسيمة ا...

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