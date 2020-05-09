2020/05/09 | 10:36 - المصدر: سومر نيوز
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نائب بالحكمة: فرص نجاح الحكومة صعبة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
رأى النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، السبت، أن فرص نجاح الحكومة الحالية صعبة نظرا للتحديات الجسيمة ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بالحكمة: فرص نجاح الحكومة صعبة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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