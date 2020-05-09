المالية النيابية: العجز المالي يؤخر ارسال الموازنة ولن تأتي بعد العيد

2020/05/09 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..استبعد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، السبت ، وصول المسودة النهائية لموازنة العام الحالي ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن مسودة قانون الموازنة الحالية لم ترسل بسبب ارتفاع العجز المالي الكبير.وقال ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحديث عن إرسال موازنة ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب بعد عيد الفطر […]

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