أسرع طريقة لكشف كورونا ومن خلال هاتفك

2020/05/09 | 10:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية لوكالة رويترز، أن المنظمة تدرس تدشين تطبيق هذا الشهر يتيح للأفراد في البلدان قليلة الموارد معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، وتدرس أيضا إضافة خاصية تعتمد على البلوتوث لاقتفاء المخالطين.وقال برناندو ماريانو، كبير مسؤولي نظم المعلومات في المنظمة، إن التطبيق سيسأل الناس عن […]

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