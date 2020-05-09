أردوغان يبرق للكاظمي مؤيداً وداعماً: سنكون مع العراق

2020/05/09 | 10:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة ارشيفية

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