انتشار فيروس كورونا في صفوف افراد الخدمة السرية الامريكية

2020/05/09 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إدارة الأمن الداخلي الأميركية إصابة عدة عناصر من قوات أمنية سرية بعدوى فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقل موقع “ياهو نيوز”.وكانت الخدمة السرية قد أعلنت في شهر اذار الماضي أن أحد موظفيها أظهر نتيجة إيجابية في فحص كورونا.… Readmore

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