نائب : مصطفى الكاظمي تعهد باستكمال التشكيلة الوزارية قبل العيد

2020/05/09 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكدت النائبة اقبال عبد الحسين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد باستكمال باقي التشكيلة الوزارية قبل العيد.وقالت عبد الحسين في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم السبت ، ان “اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ واﻗﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ 15 وزﻳﺮا، ﻟﻌﺪم ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ أي […]

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