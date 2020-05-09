مصرف الرافدين: دوائر لديها الماستر كارد وتتسلم رواتبها يدويا وهو مخالف للتعليمات

2020/05/09 | 10:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصرف الرافدين، السبت، عن وجود دوائر لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدويًا وهذا مخالف للشروط والتعليمات.ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلتقه وكالة صدى، تلك الدوائر الى “استلام رواتبها الكترونيا شهريًا وعن طريق الماستر كارد”.وأضاف البيان، أن “التعليمات وشروط الجهات المعنية تؤكد ان يكون صرف الرواتب الكترونيا وليس يدويًا”.

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