2020/05/09 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تنوي منظمة الصحة العالمية طرح تطبيق ذكي هذا الشهر، يتيح لسكان البلدان قليلة الموارد معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتدرس أيضا إضافة خاصية تعتمد على تقنية الـ”بلوتوث” لاقتفاء أثر المخالطين.وقال برناندو ماريانو كبير مسؤولي نظم المعلومات بالمنظمة، إن “التطبيق سيسأل الناس عن الأعراض ويقدم إرشادات بشأن ما إذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تنوي طرح تطبيق ذكي لمتابعة مصابي فايروس كورونا حول العالم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تنوي طرح تطبيق ذكي لمتابعة مصابي فايروس كورونا حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).