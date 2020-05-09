2020/05/09 | 10:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ منتصف الليلة الماضية، سريان حظر التجوال ليومين في 24 ولاية تركية، تحت طائل إخضاع المخالفين لقانون العقوبات واعتبار سلوكهم إجراميا، وذلك ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه يسمح لمن تتجاوز أعمارهم 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتجول خارج المنزل الأحد 10 ايار بين الساعة 11:00 و15:00، مع التشديد على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: بدء سريان حظر التجوال في 24 ولاية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: بدء سريان حظر التجوال في 24 ولاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).