شركة ايرانية تنتج اسمدة الفوسفات وتوفر 80 مليون دولار للحكومة

2020/05/09 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت شركة معرفية ايرانية في انتاج اسمدة الفوسفات ما يحد من خروج نحو 80 مليون دولار من البلاد.وقال المدير التنفيذي للشركة همايون مرادي، إن الشركة نجحت في انتاج أسمدة الفوسفات وتوفير نحو 80 مليون دولار للبلاد.وأضاف: إن كمية فوسفات المستوردة كانت تبلغ نحو 400 الف طن الا ان الانتاج الداخلي خفض الكميات المستوردة […]

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