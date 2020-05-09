الصين تعلن تسجيل عجز بالحساب الجاري في الربع الأول من 2020

2020/05/09 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الصين عجزا في الحساب الجاري في الفصل الأول من هذا العام بسبب الإغلاق لمكافحة وباء كوفيد-19، على الرغم من تحقيقها فائضا تجاريا وارتفاعا غير متوقع في الصادرات خلال أبريل الماضي.وأظهرت بيانات من مصلحة الدولة للنقد الأجنبي يوم الجمعة، أن العجز في الحساب الجاري بلغ 29.7 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى.وسجلت تجارة السلع […]

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