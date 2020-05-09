نائب عن نينوى: سياسيون يثيرون عودة داعش للحصول على قيادة الحشد العشائري

2020/05/09 | 10:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن محافظة نينوى مختار الموسوي، السبت ، بعض السياسيين دون أن يسمهم بمحاولات إثارة ملف عودة داعش مرة أخرى، محذرا اياهم من نشر اكاذيب لإرهاب الأهالي للحصول على قيادة الحشد العشائري.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك مآرب سياسية تتصارع للحصول على قيادة الحشد العشائري في محافظة نينوى”، معتبرا أن “بعض […]

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