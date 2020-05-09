2020/05/09 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن المتحدث باسم اتحاد مصدري المشتقات النفطية الايراني عن تصدير نحو 1500 ميغاواط كهرباء و30 مليون متر مكعب غاز يوميا للعراق.وأعتبر حميد حسيني في تصريح لموقع “إيلنا”، أن “اميركا وعلى ضوء حاجة العراق للكهرباء في فصل الصيف اضطرت لتمديد اعفاء هذا البلاد من الحظر على خلاف اداعائتها السابقة”.وأوضح أن “ايران تصدر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تصدر للعراق 1500 ميغاواط كهرباء و30 مليون متر مكعب غاز يوميا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تصدر للعراق 1500 ميغاواط كهرباء و30 مليون متر مكعب غاز يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).