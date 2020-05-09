مطالبات بإبعاد الجماهير عن الملاعب في المانيا

2020/05/09 | 10:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب مدير الكرة بنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، فريدي بوبيتش، الجماهير الألمانية بالبقاء بعيداً عن الإستادات عند استئناف منافسات الدوري الألماني، وذلك من أجل عدم تعريض الفرق لخسارة نقاط.وفي ظل المخاوف من احتمالات احتشاد المشجعين خارج الإستادات، وجه بوبيتش نجم المنتخب الألماني السابق رسالة للجماهير الألمانية، خلال حديث لشبكة “إي.إس.بي.إن” وقال:”تحدثنا كثيراً مع مشجعينا […]

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