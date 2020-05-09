عن خبر قطع تمويل

2020/05/09 | 10:48 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

نفى مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي إصداره قراراً بقطع تمويل الرواتب، مؤكداً أنه اتفق مع وزير المالية فؤاد حسين على إطلاق الرواتب.

وجاء في بيان لمكتب عبدالمهدي : :

تنويه صادر عن مكتب رئيس الوزراء السابق السيد عادل عبدالمهدي

ان رئيس مجلس الوزراء السابق السيد عادل عبد الم...

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