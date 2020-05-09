صحة النجف: عدم تسجيل اصابات جديدة بكورونا

2020/05/09 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة النجف الاشرف، السبت، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف قام بإجراء 168 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR و Rapid tast وتبين من خلال الفحوصات عدم جود حالة موجبة حاملة للفايروس”.وأضاف

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