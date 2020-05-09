2020/05/09 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_فريد مقدمة في نشوء الإسلام (3) ما الإسلام ؟ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقدمة في نشوء الإسلام (3) ما الإسلام ؟ - سامي فريد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقدمة في نشوء الإسلام (3) ما الإسلام ؟ - سامي فريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).