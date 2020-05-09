2020/05/09 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 2/5/2020-8/5/2020إعداد:مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانفي تصريحات غريبة ومستهجنة وتعكس فكره الصهيوني الاستعماري العنصري حض السفير الأميركي لدى إسرائيل ، ديفيد فريدمان ، حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس ،على تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.



وقال لصحيفة إسرائيلية إنه "إذا أعلنت حكومة إسرائيل عن ذلك، فإن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينيت يغادر وزارة الجيش بعد المصادقة على عدد من المشاريع الاستيطانية الخطيرة بمباركة نتنياهو - مديحه الأعرج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينيت يغادر وزارة الجيش بعد المصادقة على عدد من المشاريع الاستيطانية الخطيرة بمباركة نتنياهو - مديحه الأعرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).