العراق يستورد 1500 ميغاواط من الكهرباء يومياً من ايران

2020/05/09 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث اتحاد مصدري المشتقات النفطية الايراني عن تصدير نحو 1500 ميغاواط كهرباء و30 مليون متر مكعب غاز يوميا للعراق.وأعتبر حميد حسيني في تصريح لموقع “إيلنا”، أن “اميركا وعلى ضوء حاجة العراق للكهرباء في فصل الصيف اضطرت لتمديد اعفاء … Readmore

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