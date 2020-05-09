2020/05/09 | 10:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان مهنئاً الكاظمي: لدى تركيا إرادة بدفع العلاقات مع العراق لخدمة مصالح الشعبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/09 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان مهنئاً الكاظمي: لدى تركيا إرادة بدفع العلاقات مع العراق لخدمة مصالح الشعبين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان مهنئاً الكاظمي: لدى تركيا إرادة بدفع العلاقات مع العراق لخدمة مصالح الشعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).