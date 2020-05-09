ظريف يُطلع الأمم المتحدة على الخروقات الأمريكية

2020/05/09 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ، أطلعه فيها على الخروقات الأمريكية للقوانين الدولية وما يتعلق بخروجها من الاتفاق النووي وفرض الحظر الاحادي الجانب على الشعب الإيراني ، داعيا المنظمة الدولية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحفظ مكانة هذه المؤسسة الدولية.وفي رسالته التي بعثها الى […]

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