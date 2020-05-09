نائب عن الفتح: الكاظمي التزم بانجاز حكومته لـ3 ملفات مهمة

2020/05/09 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، السبت، التزام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانجاز ثلاث ملفات رئيسية في فترة حكومته، مبينا ان البرلمان سيحاسب الحكومة بشكل دوري لمتابعة الانجازات.وقال المياحي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي ملزم بانجاز ثلاثة ملفات مهمة خلال الفترة المقبلة اولها انهاء […]

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