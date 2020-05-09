الجبوري : العوائل السياسية تؤثر على البرلمان والحكومة بشكل يفوق تأثير الأحزاب

2020/05/09 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد النائب أحمد مظهر الجبوري، ان بعض الاسر تؤثّر في عمل البرلمان والحكومة بشكل يفوق تأثير الأحزاب، فيما اعتبر ان وجود العوائل السياسية لا يتناسب مع الديمقراطية.وقال الجبوري في تصريح صحافي ان “بعض الأسر السياسية في البلاد، تؤثّر في عمل البرلمان والحكومة بشكل يفوق تأثير الأحزاب التي تنتمي إليها”، معتبراً أن “هذه […]

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