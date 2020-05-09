2020/05/09 | 10:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس نادي ميلان، باولو سكاروني، عن إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، وأنهم حالياً في مرحلة التعافي من الوباء، ومع ذلك يتمسك الفريق بخطة الإعداد المتوقعة.وقال رئيس ميلان خلال لقاء عن بعد: “لدينا بعض اللاعبين المصابين وهم حالياً في مرحلة الشفاء، وآل مالديني حالياً بصحة جيدة”.وأوضح سكاروني أن “الميلان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يضرب لاعبي ميلان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يضرب لاعبي ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).