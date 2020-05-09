2020/05/09 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

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الأزمة النيابية تطالب بإعادة الحظر الشامل لمدة 14 يوماً

يتبع .



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بغداد اليوم-متابعة

رصدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية استقرارا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، مع اقتراب الحصيلة التراكمية للمصابين من 4 ملايين شخص.

وأشارت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع حالات كو

بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، السبت (09 ايار 2020)، عدم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبر الصحة العامة في النجف قام بإجراء&nb

بغداد اليوم- متابعة

إشارات إيجابية جديدة تأتي من هونغ كونغ، على طريق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يثير ذعر العالم منذ أواخر العام الماضي.

فقد كشفت نتائج تجربة أن توليفة من 3 عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأ

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