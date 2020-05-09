وزير الدفاع يصدر أمراً بإعادة العميد يحيى رسول مديراً لإعلام الوزارة

2020/05/09 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع في وزارة الدفاع، السبت (09 ايار 2020)، بأن الوزير الجديد جمعة عناد، أصدر أمراً بإعا...





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