لمواجهة كورونا في سوريا.. إنتاج (الكلوروكين) مستمر.. ولكن!

2020/05/09 | 12:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مختبرٍ صيدلاني سوري، يعمل “رشيد الفيصل” وفريقه بجد لإنتاجِ أكبر كميةٍ من “هيدروكسي كلوروكوين”، وهو دواءٌ مضاد للملاريا تراهن السلطات عليه لعلاج المرضى المصابين بفيروس #كورونا الجديد.وإن كان لا يوجد دليل مثبت حتى…

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