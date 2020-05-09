لاول مرة.. طائرات مسيرة تتعقب داعش في بساتين الوقف بديالى

2020/05/09 | 12:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، السبت، عن انطلاق الصفحة الثالثة من عملية العبارة العسكرية لتعقب خلايا داعش.وقال المهداوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” عملية تعقب خلايا تنظيم داعش في بساتين ناحية العبارة وقراها( 14كم شمال شرق بعقوبة) مستمرة لليوم الثالث على التوالي لافتا الى ان انطلاق الصفحة الثالثة من العملية التي […]

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