غوغل تساعد الأطفال على تعلم القراءة بتطبيق جديد

2020/05/09 | 12:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت غوغل أن تطبيق Read Along الذي طورته لمساعدة الأطفال على تحسين قدراتهم في القراءة، بات متاحا للتحميل في متجر تطبيقاتها المخصص لهواتف أندرويد.وأوضحت غوغل أن التطبيق الجديد هو نسخة مطورة عن تطبيق Bolo الذي كانت قد اختبرته سابقا في الهند، لكنه يتميز عن الأخير بدعمه لتسع لغات من بينها الإنكليزية والبرتغالية والإسبانية، […]

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