في العراق.. الأسر السياسية تُسيطر على الحكم

2020/05/09 | 12:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة خليجية، بأنه في الوقت الذي يشهد فيه #العراق حراكاً سياسياً مكثفاً من أجل استكمال استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة #مصطفى_الكاظمي، يرصد سياسيون عراقيون ومراقبون ظاهرة الأسر الحاكمة في البلاد.وتكاد هذه الظاهرة تلغي…

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