الحشد والقوات الأمنية يفجران أربع مضافات لداعش في صلاح الدين

2020/05/09 | 12:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر الحشد الشعبي والقوات الأمنية، السبت، أربع مضافات لداعش في صلاح الدين ضمن عمليات “ثأر الصائمين”.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقوات الأمنية فجرت أربع مضافات لداعش ضمن المرحلة الثالثة من عمليات ثأر الصائمين.و واصلت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم السبت،

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