السلطات الصينية: عدم تسجيل إصابات جديدة بمقاطعة هوبي منذ 35 يوما

2020/05/09 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي.وذكرت لجنة الصحة في المقاطعة التي بدأ منها تفشي الفيروس التاجي في العالم أواخر ديسمبر الماضي، أنه لا يزال في هوبي 628 مصابا بكورونا لم تظهر لديهم أعراض، وهم […]

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