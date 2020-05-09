إيران.. أكثر من 400 شركة تكنولوجية تعمل لمواجهة “كورونا”

2020/05/09 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن امين المجلس الاعلى للعلوم والابحاث والتكنولوجيا في الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود برومند بان هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 400 شركة تكنولوجية تعمل في مجال مواجهة فيروس كورونا في البلاد.وفي حوار صحفي اشار برومند الى التعبئة العامة في مراكز التنمية وواحات العلم والتكنولوجيا والجامعات ومراكز الابحاث في عموم البلاد لمواجهة فيروس كورونا وقال، […]

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