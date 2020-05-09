الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية في بادية النجف

2020/05/09 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذ اللواء الثاني بالحشد الشعبي، السبت، عملية استباقية في محور بادية النجف لتأمين المحافظة المقدسة.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من الاستخبارات وفوج القوات الخاصة للواء الثاني في الحشد شرعت ليلة امس بعملية استباقية وممارسة أمنية مشتركة في عمق الصحراء والشريط الحدودي الفاصل بين محافظة النجف الاشرف ومحافظة […]

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