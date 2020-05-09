نائب عن سائرون: لا يوجد خلاف سياسي حول الوزارات الشاغرة

2020/05/09 | 12:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , السبت, أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سينهي فراغ كابينته الوزارية خلال الموعد الذي تعهد به امام البرلمان, مشيرا الى ان موضوع الوزارات الشاغرة ليس عليها أي خلاف سياسي وانما البحث عن شخصيات مهنية من رحم تلك الوزارات.وقال جابر في تصريح لـ / […]

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