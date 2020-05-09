القوات الأمنية والحشد يستكملان عمليات “ثأر الصائمين” في صلاح الدين

2020/05/09 | 12:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..واصلت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، السبت، تنفيذ عمليات “ثأر الصائمين” في صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء السادس، 35، 42 ضمن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد و قيادتي عمليات سامراء وصلاح الدين والشرطة النهرية واصلت اليوم استكمال تنفيذ عمليات ثأر الصائمين بمرحلتها الثالثة وسميت […]

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