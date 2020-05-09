سكاكين وعصي ودماء سورية على طريق الهجرة

2020/05/09 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل اعلام سورية مغتربة تقريرا عن وضع مأساوي يعيشه اللاجئون السوريون في اليونان حول حياتهم الى جحيم....

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