يستعد العراق لأسوأ أداء اقتصادي منذ 2003.. البنك الدولي يحذر من إنكماش الناتج المحلي بنسبة 9.7 بالمئة

2020/05/09 | 12:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر البنك الدولي، اليوم السبت، تقريراً خاصاً بالعراق، وتحت عنوان “الخوض في عاصفة هوجاء” وتناول التطورات السياسية والاقتصادية الاخيرة، وسلط الضوء على بعض التحديات الرئيسة للسياسة الاقتصادية الكلية التي تواجه البلاد.واستنادا للتقرير فإنه من المتوقع ان “ينكمش معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد خلال العام 2020 بنسبة 9.7 %، مسجلا هبوطا […]

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