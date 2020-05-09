خلية الازمة توصي بإعادة حظر التجوال الكامل في العراق

2020/05/09 | 12:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اوصت خلية الازمة النيابية يوم السبت بإعادة فرض حظر التجوال الشامل في العراق.

وقال مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي في بيان ورد لشفق نيوز، انه "بسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية والحظر الصحي وزيادة نسب واعداد التلامس والاختلاط الشديد بين الناس يجب العودة الى حظر التجوال الكامل لمدة ١٤ يوم خلال العشرة ايام الاخيرة من شهر رمضان وايام عيد الفطر.

وشدد على ان "يتم قبلها اكمال توزيع منحة الطواريء المالية على مستحقيها".

وفرضت السلطات العراقية ومنذ شهر آذر الماضي حظرا للتجوال غير انها خففت من قيود الحظر مؤخرا من اجل خروج الناس لمزاولة اعمالهم خاصة ذوي الدخل المحدود الذين اشتكوا من نفاد مدخراتهم المالية.

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