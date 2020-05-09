خلية الازمة النيابية: يجب اعادة فرض الحظر الشامل لمدة 14 يوما بما فيها العيد

2020/05/09 | 12:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، السبت، باعادة فرض الحظر الشامل لمدة 14 يوما.وقال الموسوي في بيان تلتقه وكالة صدى , انه “يجب العودة الى حظر التجوال الكامل لمدة ١٤ يوما خلال العشر ايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك وايام عيد الفطر المبارك على ان يتم قبلها اكمال توزيع منحة الطواريء المالية

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