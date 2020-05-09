المالية النيابية: من المرجح ان تكون للعراق موازنات شهرية وليست سنوية

2020/05/09 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان ربما ستكون للعراق موازنات شهرية وليست سنوية كما كان في السابق.وقال عضو اللجنة المالية النائب شيروان ميرزا، ان “تباين اسعار النفط واحتمال الا تكون للعراق موازنة سنوية كما حدث في السنوات السابقة وارد جداً”.واضاف، انه “ربما ستكون الموازنة شهرية وحسب اسعار النفط وحركة الاسواق العالمية وستحدد الواردات […]

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