2020/05/09 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت خلية الازمة النيابية، السبت، الى اعادة حظر التجوال الكامل لمدة ١٤ يوماً.وقال مقرر الخلية النائب الدكتور جواد الموسوي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “وبسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية والحظر الصحي وزيادة نسب واعداد التلامس والاختلاط الشديد بين الناس يجب العودة الى حظر التجوال الكامل لمدة ١٤ يوما خلال العشر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة النيابية تدعو لإعادة حظر التجوال الكامل لمدة ١٤ يوماً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة النيابية تدعو لإعادة حظر التجوال الكامل لمدة ١٤ يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).