نينوى: خطط أمنية جديدة لملاحقة بقايا عصابات داعش

2020/05/09 | 12:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، عن خطط أمنية جديدة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية.

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