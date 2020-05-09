بالتزامن مع

2020/05/09 | 12:24 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قال رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، انه سيعمل على معالجة المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وفق الدستور.

وتضمن المنهاج الحكومي الذي قدمه الكاظمي للبرلمان فقرة خاصة بالعلاقة مع اقليم كوردستان.

حيث جاء فيها، ستعمل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومة اقليم كوردستان على معالجة الم...

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