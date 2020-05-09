الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية استباقية في محور بادية النجف لتأمين المحافظة

2020/05/09 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف نفذ اللواء الثاني بالحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية استباقية في محور بادية النجف لتأمين المحافظة المقدسة.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “قوة من الاستخبارات وفوج القوات الخاصة للواء الثاني في الحشد شرعت ليلة امس بعملية استباقية وممارسة أمنية مشتركة في عمق الصحراء والشريط الحدودي الفاصل بين محافظة […]

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