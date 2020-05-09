وزيران جديدان في حكومة الكاظمي يباشران عملهما

2020/05/09 | 12:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشر وزيرا الدفاع جمعة عناد والعمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، السبت، مهام عملهما من الوزيرين السابقين.وقال مصدر لـ/المعلومة/، إن “وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون يباشر مهام عمله وزيرا للدفاع بعد اجراء مراسم استلام وتسليم من الوزير السابق نجاح الشمري”.وأضاف المصدر، أن “وزير العمل عادل الركابي تسلم مهامه رسمياً من الوزير السابق […]

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