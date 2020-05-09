السنيد ينفي ما نسب له بشأن تقديم مرشحين لوزارة النفط

2020/05/09 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، ما نسب له بشأن تقديم الائتلاف مرشحين لوزارة النفط.

وقال السنيد في تصريح، إن بعض الجهات تقوم بنشر بيانات مزورة باسمه وباسم دولة القانون، مبينا ان هذه الظاهرة تهدف الى تعكير الاجواء السياسية، لافتا الى ان هذه الاخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وأشار الى ان موقف دولة القانون ثابت في عدم المشاركة في الحكومة وعدم الوقوف بوجهها، مؤكدا تأييده ودعمه المواقف الإيجابية، مشددا على استمرار رفضه للمواقف الخاطئة، داعيا المنابر الاعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي الى عدم نشر البيانات المزورة والاعتماد على المواقع الاعلامية لدولة القانون.

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