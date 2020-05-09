2020/05/09 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، ان القوات الأمنية ستلجأ الى اتباع خطط أمنية جديدة لملاحقة بقايا عناصر داعش الإرهابي في المحافظة.

وأشار الجبوري في تصريح، الى توجيه قيادة العمليات بإعداد خطط فعالة لملاحقة بقايا عصابات داعش بالتعاون مع الحشد الشعبي، لافتا الى أنه أجرى عددا من الزيارات الميدانية لمناطق جنوب غربي الحضر، وللحدود السورية العراقية والمناطق المحاذية لمحافظة الأنبار، بغية متابعة القطعات العسكرية في تلك المناطق، ووضع خطط جديدة بالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار.

وأضاف الجبوري ان القوات الأمنية تمكنت من قتل المسؤول الأمني لداعش في جبال بادوش شمال غربي نينوى، إضافة الى تدمير نفق وعدد من الدراجات النارية المستخدمة من قبل عناصر التنظيم في جنوب الحضر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: سنتبع خططا أمنية جديدة لملاحقة بقايا داعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: سنتبع خططا أمنية جديدة لملاحقة بقايا داعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).