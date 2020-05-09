2020/05/09 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانواء الجوية تنشر تقريرا بشأن حالة الطقس: امطار وعواصف ترابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/09 | 12:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تنشر تقريرا بشأن حالة الطقس: امطار وعواصف ترابية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تنشر تقريرا بشأن حالة الطقس: امطار وعواصف ترابية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).