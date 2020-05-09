طقس صحو وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

2020/05/09 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون في المنطقة الوسطى، صحو مع قطع من الغيوم، وفي المنطقة الشمالية صحو الى غائم جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئياً"، مشيراً الى ان "درجات الحرارة في بغداد ستكون بمعدل 40 مْ".وأضاف، ان "طقس الاثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو، وفي المنطقة الشمالية صحو الى غائم جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئياً".وأشار البيان الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية صحو الى غائم جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وتابع ان "الطقس ليوم الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو، وفي المنطقة الشمالية صحو، وفي المنطقة الجنوبية صحو ".

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